Luis Alberto non incide. E i tifosi tornano a contestare Felipe Anderson…

LAZIO JUVENTUS ANDERSON LUIS ALBERTO – La Lazio è spenta, come i suoi fantasisti. Luis Alberto e Felipe Anderson piccoli fuochi, commettono infiniti errori in rifinitura: il primo ha rigiocato da titolare, ma non è mai stato decisivo. Dopo aver dato dimostrazione di grandi qualità tecnica, a desso deve trovare equilibrio nelle prestazioni specialmente, come evidenzia il Corriere dello Sport, in quelle che valgono. Felipe Anderson ieri sera è tornato ad essere quello d ella versione peggiore e rispetto allo Steaua e al Sassuolo ha fatto passi indietro, con i tifosi che hanno rumoreggiato nuovamente contro di lui.

M.S.