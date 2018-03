Luis Alberto, suonano le sirene spagnole: una big interessata al Mago

LUIS ALBERTO CALCIOMERCATO – Sono tutti pazzi per il trequartista più in voga del momento: Luis Alberto sta suscitando l’interesse delle più grandi squadre del mondo. Lo spagnolo sta disputando un’ottima stagione con la Lazio e questo ha fatto sì che tante società si interessassero a lui, soprattutto dal suo paese di origine. Un altro club spagnolo sembra infatti interessato a riportare in patria il Mago. Come riporta ‘Calciomercato.it’, su Luis Alberto ci sarebbe l’interesse della prima della classe nella Liga: il Barcellona.

LUIS ALBERTO SPAGNA – Il club blaugrana non è il primo a mostrare interesse per il fantasista biancoceleste. Già qualche giorno fa si era parlato di un interessamento di altre due squadre spagnole: Siviglia e Atletico Madrid. Il suo agente ha confermato che il suo assistito piace alle due squadre, ma ha anche dichiarato che le offerte sono state respinte dalla Lazio. Chissà però che di fronte all’interesse del Barcellona le cose non possano cambiare.

Josephine Carinci