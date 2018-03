Luiz Felipe conquista la Lazio: “Voglio restare qui tanti anni”

LUIZ FELIPE LAZIO – Non ha neppure 21 anni e già sta diventando molto importante per la Lazio, e lo sarà ancora di più dopo l’addio di de Vrij a giugno: parliamo di Luiz Felipe, che ieri ha giocato nuovamente titolare contro il Sassuolo. Fresco di rinnovo fino al 2022, il giovane brasiliano è sempre più al centro del progetto di Inzaghi. Queste le parole del giocatore al termine della gara, riportare dal ‘Corriere dello Sport’.

LUIZ FELIPE – “Sto lavorando per restare nella Lazio per tanti anni, per riuscire a fare sempre meglio. Mi trovo benissimo e voglio migliorare per la mia squadra. Vivo un momento incredibile, tutti mi stanno dando fiducia, dal ds Tare a Inzaghi fino ai miei compagni. Voglio continuare a crescere. Mi sento pronto. de Vrij, Radu, Wallace, Caceres e Bastos sono dei punti di riferimento. Devo continuare a lavorare in questo modo per non deludere.”

J.C.