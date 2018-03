Luiz Felipe ha rinnovato fino al 2022: a breve l’annuncio della società

LUIZ FELIPE LAZIO – È una delle sorprese di questa stagione il giovane Luiz Felipe, che dopo il prestito alla Salernitana a soli 19 anni, è tornato alla base e adesso, che ne ha 21, ha convinto davvero tutti. Il brasiliano in questa stagione è stato più volte chiamato dentro da Inzaghi, inizialmente per l’emergenza difensori e successivamente perché ha dimostrato di meritare la maglia. Luiz Felipe si è imposto proprio nell’ultimo anno di de Vrij e proprio per questo il giovane difensore sarà, con tutta probabilità, il futuro della Lazio. La società, molto soddisfatta di lui, ha deciso di rinnovargli il contratto, come riporta il ‘Corriere dello Sport’.

LUIZ FELIPE RINNOVO – A metà febbraio l’entourage del giocatore aveva trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto. Nei giorni scorsi è arrivata la firma del giocatore e subito dopo quella di Lotito. Luiz Felipe ha rinnovato fino al 2022 e guadagnerà 500.000 euro a stagione. Il brasiliano, che prima percepiva 180.000, ha triplicato il suo ingaggio. A breve la società annuncerà il prolungamento del difensore, che oggi a Cagliari sarà titolare.

LUIZ FELIPE – “Sto lavorando per restare nella Lazio per tanti anni” aveva detto il brasiliano nel post-partita di Sassuolo-Lazio. Adesso il rinnovo è arrivato, l’annuncio ci sarà nelle prossime ore o a inizio settimana. Luiz Felipe è pronto a prendersi ancora di più la Lazio.

J.C.