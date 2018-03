Mai mollare. Clemente Mimun spiega perché (FOTO)

NAPOLI LAZIO MIMUN – La Lazio esce fortemente ridimensionata dal San Paolo di Napoli, ma non per Clemente Mimun, tifosissimo biancoceleste. Inter e Roma, quest’oggi, avranno la possibilità di scavalcare gli uomini di Inzaghi in classifica, ma il sogno Champions è più vivo che mai. Sul proprio account ‘Twitter’, il noto giornalista spiega perché la Lazio è ancora pienamente in corsa.

Dopo la prevedibile(e prevista)disfatta contro il Napoli,ora per la Lazio due match abbordabil(verona e sassuolo),poi la Juve all’Olimpico. Con 7 punti restiamo in gioco per la champions,diversamente sara’ europa league e diversi campioni cambieranno aria — Clemente Mimun (@cjmimun) 11 febbraio 2018