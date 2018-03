Malagò: “Il derby di Milano potrebbe non avere una data disponibile per il recupero”

SERIE A RECUPERI – La tragica morte del Capitano della Fiorentina Davide Astori ha reso necessario il rinvio della 27esima giornata di Serie A: impossibile giocare dopo un tale shock emotivo. Così le partite mancanti, ovvero Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Genoa-Cagliari, Torino-Crotone, Udinese-Fiorentina, saranno recuperate martedì 3 e mercoledì 4 aprile e Atalanta-Sampdoria l’11 aprile. All’appello manca però il derby di Milano, per il quale non è stata ancora scelta una data in quanto tutto dipende dal cammino europeo del Milan. La scelta di una nuova data potrebbe rappresentare un vero e proprio enigma.

DERBY RECUPERO – Se il Milan dovesse continuare il proprio cammino in Europea League sarebbe un vero e proprio problema. Non ci sarebbero infatti mercoledì liberi per recuperare la gara. Un mercoledì che potrebbe essere sfruttato è quello del 9 maggio, ma in quella data è prevista la finale di Coppa Italia, che il Milan giocherà con la Juventus. Se il derby venisse messo in quel giorno la finale potrebbe essere spostata al 25 maggio. Sempre però che la Juve non arrivi in finale di Champions League, prevista per il 26 maggio. Insomma, un vero e proprio problema che potrebbe essere risolto solamente con l’uscita di Milan o Juventus dall’Europa. Non ci sono invece problemi per l’Inter, che non gioca alcuna coppa. Sulla data del possibile recupero si è espresso il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò al termine di un evento del Coni.

MALAGO’ SUL DERBY DI MILANO – “Se il Milan andasse in finale di Europa League e la Juventus andasse in finale di Champions, Milan-Inter quando si giocherebbe? Diciamo che questa è l’unica variabile che non ha soluzione però è come nella vita: porsi il problema di avere la possibilità di fare due bellissime cose. Fasciamoci la testa nel momento quando eventualmente capiterà. Una cosa che comunque auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano”.

J.C.