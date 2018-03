Malagò: “Rinnovo Astori una fake news. Nella prossima giornata tutti in campo con la maglia di Davide”

MALAGO’ TIKI TAKA – Dopo la gaffe riguardo la fake news che vedeva il rinnovo del contratto di Astori da parte della Fiorentina – la cifra sarebbe andata alla compagna Francesca e alla figlia Martina – il presidente del CONI Giovanni Malagò si è scusato ai microfoni di Tiki Taka.

SULLA FAKE NEWS – “Devo fare una precisazione importante in merito ad un presunto rinnovo del contratto di Astori. Era una notizia priva di fondamento, una fake news ripresa da un’agenzia. La Fiorentina farà qualcosa per la famiglia del giocatore anche se non sembra essere quanto emerso nelle scorse ore. Al momento preferisce tenerlo riservato e per questo va rispettata la sua decisione.”

INIZIATIVA – “Nella prossima giornata di campionato tutte le squadre scenderanno in campo con la maglia di Astori. Quella di domenica è stata una giornata surreale per tutti noi, fermarsi è stato doveroso e spontaneo.”