Maldini: “Calcio italiano in crisi. La Lazio arriva con la tattica dove non arriva coi soldi”

LAZIO SERIE A MALDINI – Il calcio italiano si è andato impoverendo negli anni e non è più la fabbrica di fuoriclasse degli anni Novanta, quando in Serie A, anche le ultime della classe, potevano annoverare tra le proprie fila calciatori in grado di fare la differenza anche a grandi livelli. Ne è convinto Paolo Maldini, in un’intervista rilasciata a ‘RMC Sport’, il quale, però, tracce anche alcune linee-guida sul come uscire da questa delicata situazione ed elevando, per motivi diversi, Juventus e Lazio ad esempi virtuosi.

LE PAROLE – “Il calcio italiano oggi? È complesso, non è certamente quello degli anni ’90 e 2000 quando i nostri club dominavano in Europa. Se però ci sono meno investimenti, fantasia e preparazione tattica possono e fanno la differenza per il calcio italiano. Non a caso i nostri allenatori all’estero sono molto apprezzati. A parte la Juventus che è una realtà a parte, a livello delle big europee, le altre non hanno gli investimenti di 15/20 anni fa. Le squadre italiane possono accorciare le distanze con la tattica, penso alla Lazio su tutte. Non siamo certo in un momento positivo. La Nazionale lo dimostra, ma la gente auspica un rilancio”.

G. G.