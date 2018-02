Marcolin: “Napoli-Lazio? Tutto può accadere. Anderson? Io sto con mister Inzaghi”

MARCOLIN LAZIO SERIE A – Ai microfoni di Sky Sport ha parlato del super match di sabato seria un doppio ex, Dario Marcolin.

LA GARA – “Lazio e Napoli hanno due moduli diversi. Sarri gioca con un 4-3-3 con un gioco vicino al gioco del Barcellona di Guardiola. Inzaghi è stato bravo a trovare un’identità importante con la difesa a 3 a questa Lazio e, pur essendo una squadra sottovalutata dagli avversari, ha dato del filo da torcere a tutti. Questo non è un grande momento visto che viene da due sconfitte, però la Lazio è il secondo miglior attacco dopo la Juventus e quindi parliamo di un big match dove tutto può succedere”.

INZAGHI E SARRI – “C’è il problema Felipe Anderson che non verrà convocato per sabato. Inzaghi comunque ha sempre fatto più turnover di Sarri e quindi la gestione è differente. Forse il lavoro è più difficile per il biancoceleste che sta facendo i conti non soltanto con quello che i giocatori danno in campo ma anche con i capricci fatti fuori. Lunedì Felipe Anderson è entrato con un atteggiamento che non è piaciuto a Inzaghi, quindi la presa di posizione del tecnico è giusta. Mourinho nel gruppo colpiva il più forte per dare l’esempio a tutti gli altri. Simone per questo ha fatto bene con il brasiliano, c’è solo una legge nel gruppo che è quella dell’allenatore”.

LAZIO – “Con la partenza di Biglia è arrivato Lucas Leiva, un giocatore che sta facendo addirittura meglio: alla fine il play davanti alla difesa è anche un incontrista. Milinkovic e Parolo sono due garanzie, tanto che per esempio la crescita del serbo a livello tecnico, di inserimento e in fase realizzativa ha fatto la differenza. Anche Luis Alberto e Immobile sono grandi giocatori. Inzaghi nel periodo di assenza di Immobile ha fatto degli esperimenti che non sono andati perfettamente, allora fa bene a riproporre la formazione base in un match così importante”.