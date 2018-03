Marino: “Felipe doveva essere messo in punizione. La Juventus lo fa, ecco perché vince”

STEAUA LAZIO MARINO ANDERSON – Felipe Anderson, nonostante il “contrattempo” che lo ha costretto a posticipare la partenza per la Romania, sarà a disposizione di Inzaghi questa sera, contro lo Steaua Bucarest, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ospite sulle frequenze di RMC Sport, Raimondo Marino, ex giocatore di Napoli e Lazio, ha parlato del brasiliano: queste le sue dichiarazioni.

CASO FELIPE – “Io non ho mai sbagliato con nessuno, anzi erano gli allenatori che soffrivano la mia personalità e a volte si scusavano. La Lazio doveva dare una o due settimane di punizione al giocatore e non è stato fatto, anche per questo la Juventus vince sempre, perché quella è una grande società”.

CAMPIONATO – “Come il Napoli anche la Lazio non ha una grossa rosa. Avrebbero bisogno di almeno altri due attaccanti forti ma serve spendere sennò non te li dà nessuno”.