Mario Sconcerti sulla lotta Champions: “Il Milan deve fare la sua corsa sulla Lazio, la vedo stanca”

SERIE A LOTTA CHAMPIONS LAZIO SCONCERTI – Si fa sempre più avvincente la lotta per un posto nella prossima Champions League: la brusca frenata di Lazio e Roma ha rimesso in partita Milan ed Inter. Solo due squadre raggiungeranno Juventus e Napoli nella massima competizione europea. Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la situazione di classifica della nostra Serie A ai microfoni di ‘RMCSport’: queste le sue valutazioni.

LOTTA CHAMPIONS – “Il Milan è già risalito visto che fino a poco tempo fa era dodicesimo. Nella risalita dei rossoneri e comunque della situazione delle milanesi va considerata e controllata la Lazio e vedere se recupera se stessa o una parte di se stessa oppure continua in questa piccola deriva in cui sta nuotando da un paio di mesi. Credo che la Lazio sia più forte del Milan ma la sto vedendo male, stanca, ad un ritmo in cui il Milan non gli è più inferiore. Più che sull’Inter, il Milan deve fare la corsa sulla Lazio”.