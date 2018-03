Marocchi: “Sbagliato trattare così Anderson, andava messo…”

MAROCCHI LAZIO FELIPE ANDERSON – La questione Felipe Anderson continua a tenere banco in casa Lazio. A Sky Sport, l’ex giocatore oggi commentatore sportivo Giancarlo Marocchi ha affermato: “Voglio dare una tirata d’orecchie a Tare, Peruzzi e Simone Inzaghi per come hanno trattato Felipe Anderson, un giocatore che non può essere trattato come gli altri. A lui meglio fare una carezza. Contro il Genoa dovevano uscire prima Murgia o Parolo, Luis Alberto andava spostato più dietro e Felipe Anderson doveva essere messo al centro dell’attenzione. Altrimenti è chiaro che il ragazzo nello spogliatoio ti manda a quel paese, è matematico. Loro lo sanno, hanno giocato tutti e tre”.

M.S.