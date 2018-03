Di Marzio: “Lazio? Rigore grande quanto una casa. Ma ci sono poteri forti dietro la Juve…”

DI MARZIO LAZIO RIGORE JUVE – Non si placano le polemiche che riguardano il rigore negato alla Lazio nel match contro la Juventus. Nel corso di Canale 21, l’ex allenatore ed osservatore, Gianni Di Marzio ha parlato del fatto: “Sarri ha anche detto ‘non mi fare dire altro’. C’è un rigore grande quanto una casa, anzi un grattacielo! Il gol di Dybala non c’entra niente con la gara del Napoli, non si può mollare un campionato in cui è ancora in testa. Obbligo di vincere a Torino? Intanto bisogna vincere a Milano. Non si può vincere a Torino? Perché ci sono i poteri forti che li aiutano, questo è quello che pensiamo, perché non lo volete dire”.