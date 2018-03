Materazzi: “Lazio, attacco atomico! Ma l’Inter non è inferiore”

LAZIO INTER ROMA MATERAZZI – L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi non usa troppi giri di parole sulla corsa Champions: la sua ex squadra non ha scuse e non può fallire l’obiettivo sbandierato ai quattro venti a più riprese. Spazio, poi, ad un elogio speciale per la Lazio: “Se l’Inter riuscirà ad arrivare quarta? Devono farcela e basta. Per quello che hanno fatto all’andata e per il valore della rosa. Che non è così inferiore a Lazio e Roma, dove non è che ci siano tutti questi ex vincitori di scudetti e coppe, mentre Juventus e Napoli non le prendi. Però l’attacco atomico della Lazio non ce l’ha nessuno: Felipe Anderson è uno dei miei preferiti, Luis Alberto sembra vada pianissimo e invece non gliela togli mai, Immobile segna sempre”, le parole del Campione del Mondo a ‘La Repubblica’.