Matuidi torna sulla vittoria contro la Lazio: “Non era facile, Dybala grande calciatore”

LAZIO JUVENTUS MATUIDI INTERVISTA – A due giorni dalla vittoria all’Olimpico contro la Lazio, il centrocampista bianconero Blaise Matuidi torna a parlare di quella partita ai microfoni di ‘Sky Sport’. Lo juventino ha presentato anche la sfida di Champions che vedrà la Juventus impegnata a Londra contro il Tottenham il prossimo mercoledì.

LAZIO-JUVENTUS – “Non era facile vincere in casa della Lazio ma ci siamo riusciti grazie anche a una bellissima giocata di Dybala che ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande calciatore. Grazie a questa vittoria ci siamo avvicinati al Napoli, siamo felici”.

TOTTENHAM – “Wembley è uno stadio fantastico, ci ho già giocato con la Nazionale. Mercoledì ci attende una sfida non semplice con una squadra che gioca bene con la palla e che sta attraversando un buon momento di forma. A Torino però abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà. Andremo a Londra per segnare e per vincere: se giochiamo come sappiamo, con l’aiuto dei nostri tifosi, possiamo farlo”.

ASTORI – “Le mie condoglianze alla famiglia. Non lo conoscevo ma i miei compagni sono molto addolorati. Perdiamo non solo un grande calciatore ma anche una grande persona. Non è mai facile tornare in campo dopo una tragedia simile, ma il calcio cerca di andare avanti, anche in suo onore”.