Mele: “Campionato della Juve macchiato dagli aiutini. Anche contro la Lazio…”

MELE JUVENTUS LAZIO – Una gara, quella tra Juventus e Lazio, ‘macchiata’ dallo scandalo dell’ennesimo rigore negato ai biancocelesti: l’intervento di Benatia su Leiva non è stato nemmeno segnalato dal Var. Anche a questo episodio ha fatto riferimento il giornalista Silver Mele a Canale 8.

CAMPIONATO – “Macchiare il campionato? E’ già macchiato. Diciamole le cose fino in fondo. Non ci metto il derby perché il Torino era improponibile, ma mettendoci Cagliari, Firenze e Roma con la Lazio entro in campo dicendo ‘questi sono imbattibili’, poi c’è anche la zampetta divina che gli porta i gol così al 93′. Sono già fortissimi, non hanno bisogno di episodi arbitrali”.