Mertens: “La stagione sta andando bene. Peccato la Champions…”

MERTENS LAZIO NAPOLI – Sarà una delle più grandi insidie della difesa biancoceleste sabato sera. Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano algerino Le Buteur, parlando del campionato e di alcuni dei suoi compagni.

CAMPIONATO – “Questa stagione sta andando molto bene, abbiamo una grande squadre con ottimi giocatori. Siamo primi in campionato, vogliamo continuare a tenere questo ritmo. Dispiace essere già usciti dalla Champions League, ma abbiamo ancora l’Europa League e proveremo a vincere questa coppa”.

L’INFORTUNIO DI GHOULAM – “E’ stato un duro colpo per tutto il gruppo, non solo per me. Mi ha fatto male perché con Faouzi avevamo uno slancio incredibile. Ora sta tornando bene e penso che potrà sorprenderci, anche se non è ancora al 100%. Il suo ritorno sarà prezioso nella corsa allo scudetto. Lui è un giocatore offensivo ed è sempre bello giocare con lui sulla sua fascia. Non so quanti passaggi mi ha fatto, ma sicuramente sono tanti”.