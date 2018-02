Mertens: “Sono sorpreso della frenata di Lazio, Inter e Roma”

MERTENS LAZIO – Sembra spiazzato Dries Mertens dalla improvvisa virata del campionato. La ventiduesima giornata ha lasciato un po’ stupito il calciatore napoletano che non si aspettava la frenata delle squadre in corsa per un posto in Champions. Mentre il suo Napoli è saldamente in vetta alla classifica e mantiene, seppur con non poche difficoltà, a debita distanza la diretta inseguitrice Juventus distaccata di solo un punto, hanno subìto una battuta d’arresto Lazio, Inter e Roma. Dai microfoni de ‘Il Mattino’ il numero 14 biancazzurro si è espresso in merito.

LE DICHIARAZIONI – “Un po’ mi ha sorpreso. La Serie A non è un campionato facile, al contrario di quello che si pensa. Se non stai bene, puoi perdere ovunque. Appena hanno mollato, sono precipitate dietro”.