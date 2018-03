METEO ROMA. Caos neve ed elezioni. Ma la Raggi: “Domani scuole aperte”

METEO ROMA – Potrebbe non essere cessata la neve nella Capitale. Dopo i fiocchi caduti nella notte di ieri, è in arrivo giovedì una nuova perturbazione dalla Spagna che porterà neve al Nord ma anche nelle zone interne del Centro.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 – “Voglio rassicurare i genitori domani le scuole saranno aperte”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – La decisione di tenere chiuse le scuole nella giornata odierna e in quella di ieri potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni: la Capitale, stretta dalla morsa del gelo siberiano, è ancora fortemente in tilt date le temperature polari. Non solo: il quattro marzo l’Italia andrà al voto, e tra neve ed elezioni c’è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per nove giorni.