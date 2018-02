Miglior attacco, la Lazio perde il primato: superata dalla Juventus

LAZIO MIGLIOR ATTACCO – Per molte giornate la Lazio ha tenuto il primato di miglior attacco del campionato. Fino alla 22esima giornata erano 57 i gol siglati dalla squadra di Inzaghi, di cui 20 da Ciro Immobile, che concorre per la scarpa d’oro. Alle sue spalle c’era la Juventus, con 52 reti e il Napoli, con 48. Durante l’ultima giornata, la 23esima di campionato, la situazione è cambiata. La Lazio ha perso il primato che deteneva da molte giornate, scendendo al secondo posto.

ATTACCO LAZIO – La Lazio ha segnato un solo gol nella sconfitta contro il Genoa, che le ha permesso di salire a 58 reti in campionato. Chi ha fatto meglio in termini realizzativi è la Juventus, che contro il Sassuolo ha siglato ben 7 reti, di cui 3 messe a segno da Gonzalo Higuain. La goleada bianconera ha permesso alla squadra di Allegri di salire a 59 gol. Anche il Napoli ha segnato due reti contro il Benevento, salendo a 50 e rimanendo fermo al terzo posto nella classifica dei gol fatti. Così, dopo molte giornate in testa alla classifica dell’attacco migliore, i biancocelesti sono stati costretti a cedere il primato: il campionato però è ancora lungo e solo un gol divide le due squadre.

Josephine Carinci