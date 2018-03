Il miglior Ciro di sempre: i numeri del bomber che segna più di Messi e Ronaldo

IMMOBILE RECORD GOL – Ciro continua a segnare. Lo fa più di Messi, più di Ronaldo. Il bomber di Torre Annunziata non si sta distinguendo solo in patria, dove attualmente è il miglior marcatore della stagione, ma anche a livello internazionale. Cinque gol nelle ultime due partite tra Serie A e coppa, 31 reti in stagione che lo mettono al secondo posto nella classifica dei migliori bomber dei cinque maggiori campionato europei. Solo Kane, a quota 34 reti, ha fatto meglio del biancoceleste, che supera non solo l’argentino Messi (28 gol) e il portoghese CR7 (26 reti), ma anche Aguero e Lewandowski, fermi a 29.

ALLA LAZIO – Diciotto mesi sono bastati all’ex calciatore granata per entrare non solo nel cuore dei tifosi, ma anche negli annali della Lazio: con 57 reti con l’aquila sul petto, Immobile è entrato nella top10 dei migliori marcatori biancocelesti di tutti i tempi. La strada è ancora lunga, altrettanta la storia da scrivere.

A.M.