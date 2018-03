Mihajlovic promuove Di Biagio: “Farebbe bene”

NAZIONALE DI BIAGIO MIHAJLOVIC – L’ormai ex allenatore della Nazionale italiana Under 21 Gigi Di Biagio, promosso nella Selezione Azzurra maggiore per le prossime amichevoli con Argentina ed Inghilterra, ha ricevuto il primo attestato di stima. Si tratta di Sinisa Mihajlovic che, ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha promosso l’ex centrocampista di Roma ed Inter.

LE PAROLE – “Vorrei vedere queste due partite amichevoli con Di Biagio per vedere come vanno le cose, anche in Under 21 ha dimostrato comunque di far bene. Poi lui è un profilo, con tutto il rispetto, più basso rispetto a Ancelotti, Mancini e tutti gli altri che sono in lizza, dipende da quello che vuole fare la FIGC. Però la squadra è buona e sicuramente anche Di Biagio farebbe bene, poi non so se sceglieranno lui o un allenatore con un nome importante”.