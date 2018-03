MILAN. In attacco Kalinic favorito su Cutrone contro la Lazio

MILAN LAZIO GATTUSO – Manca pochissimo alla sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: le due compagini scenderanno in campo domani alle 20.45, nonostante il freddo ed il gelo di questi giorni si stimano 40.000 tifosi all’Olimpico.

LE SCELTE – Se Inzaghi con tutta probabilità metterà in campo la formazione tipo, Gattuso opterà per lo stesso undici titolare visto domenica sera contro la Roma, ad eccezione dell’attaccante: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in avanti è ballottaggio è Kalinic e Cutrone per una maglia da titolare, con il primo favorito.

A.M.