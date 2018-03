MILAN. Bonucci: “Nei primi mesi in rossonero ero pentito della mia scelta, poi mi sono ritrovato”

BONUCCI MILAN – Il suo trasferimento dalla Juventus al Milan in estate ha stupito davvero tutti. Dopo 6 scudetti e due finali di Champions in bianconero, il difensore ha sentito il bisogno di cambiare area, destando non poche polemiche. A ‘MilanTv’ il rossonero ha parlato della scelta di cambiare squadra, ma non solo.

PASSAGGIO AL MILAN – “Nei primi mesi ho pensato anche ‘ma chi me l’ha fatto fare?’, era il periodo in cui non riuscivo ad esprimermi al meglio. Poi mi sono ritrovato e ho lottato per non buttare in 3 mesi quello che avevo costruito negli anni precedenti”.

GATTUSO – “Da quando è arrivato Gattuso, abbiamo intrapreso un percorso importante di crescita e di autostima, di voglia di metterci quel qualcosa in più che all’inizio ci era mancato. I risultati aumentano questa felicità perché vincere aiuta a vincere, ma come ha detto il mister, bisogna tenere i piedi per terra perché il passato è passato e guardare avanti con la convinzione di essere una squadra che può dire la sua contro tutti”.

CORSA CHAMPIONS – “Il derby sarà una partita difficile, ma noi siamo concentrati sull’obiettivo di vincere per racimolare punti verso la corsa Champions: dobbiamo stare aggrappati alla partita, sono sicuro che un gol lo faremo”.