MILAN. Gattuso chiama tutti per la doppia sfida all’Olimpico

MILAN ROMA LAZIO – Il rilanciatissimo Milan di Gennaro Gattuso si appresta a vivere una doppio nottata romana. Si comincia domani sera, con la Roma, per il campionato e si proseguirà mercoledì, con la Lazio, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il tecnico rossonero porta con sé nella Capitale tutta la rosa, per fare gruppo e non spegnere l’entusiasmo che si è creato a Milanello. Ci saranno quindi, oltre a Conti, rientrato già con la Spal, anche gli infortunati Storari ed Antonelli.

G. G.