Milan-Lazio, il club rossonero: “Bel risultato non prendere gol contro i biancocelesti”

MILAN LAZIO COMMENTO ROSSONERI – Nel sito web rossonero, come di consueto, vengono pubblicate le notizie della rassegna stampa dei quotidiani sportivi. Poi c’è lo spazio dedicato all’Edicola Rossonera, dove stamattina si è analizzato il match contro la Lazio.

IL COMMENTO – “Per la terza volta consecutiva il Milan ha tenuto la propria porta inviolata in Coppa Italia. È anche la prima volta in cui non ha fatto gol, ma il secondo tempo di San Siro è stato confortante per la squadra rossonera. La Lazio ha attaccato e costruito di più, ma anche il Milan poco preciso e poco incisivo del primo tempo non si è mai smarrito nella fase difensiva. L’organizzazione di base ormai c’è, come conferma l’unico gol messo a segno in 180 minuti, fra coppa e campionato, dalla Lazio che vanta un attacco tra i più forti e prolifici d’Europa”.