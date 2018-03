MILAN. Ruggito Silva al 94′. Pressione sui cugini

MILAN GENOA SERIE A – Basta il primo centro italiano di André Silva al Milan per riscattare l’opaca prestazione in Europa League con l’Arsenal e riprendere la disperata rincorsa al quarto posto. L’attaccante lusitano ex Porto, al minuto 94, è riuscito a battere Perin con un preciso colpo di testa, su cross di Suso. Poche emozioni al Ferraris, condizioni meteo avverse, testa e gambe a corto di idee, due gol annullati (uno per parte) ed un sussulto finale che altera in maniera decisiva l’equilibrio del match. Gattuso mette in cascina tre punti d’oro per continuare a cullare il sogno Champions.

Giordano Grassi