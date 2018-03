Il Milan vince all’Olimpico. Lazio terza

ROMA MILAN SERIE A – Ora il Milan non può più nascondersi. Dopo la Lazio, sconfitta anche la Roma, per giunta all’Olimpico. Gattuso confeziona il successo nella ripresa, dopo un primo tempo con pochissime occasioni. Kolarov e Kessié battagliano, finendo per annullarsi. Bonucci e Romagnoli hanno di fronte uno Schick che punge a fasi alterne. Ci prova Under in avvio, Pellegrini e Chalanoglu nel finale. Anch’essa inespugnabile nei primi 45 minuti, va in scena nel secondo tempo il tracollo della difesa giallorossa: prima Cutrone beffa Manolas ed Alisson, poi, dopo un miracolo del portiere brasiliano su Kalinic, lo stesso ex Fiorentina serve a Calabria una palla impossibile da non correggere in rete. 2-0. Lazio terza a 52 punti, Roma quinta a 50, Milan a -7 dall’Inter quarta (44 e 51 pt).