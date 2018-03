Milinkovic, gallina dalle uova d’oro. Ma in campo è un leone… (FOTO)

MILINKOVIC-SAVIC LAZIO – Gol decisivi, giocate di alto profilo, continuità di rendimento, valutazione di mercato monstre e le attenzioni di tutti i top club europei: è un momento magico per Sergej Milinkovic-Savic, appena 23 anni compiuti oggi, catalizzatore di elogi e di offerte a otto zeri. Ma non ci sono soltanto giocate di fioretto per il centrocampista serbo della Lazio, ma anche tanta spada, come dimostrano i 163 duelli vinti in questa Serie A. Nessuno come lui: in scia, i soli Torreira, Pavoletti, Lazzari e Budimir. A riportarlo è l’account ‘Twitter’ di ‘Lazio Page’.

G. G.