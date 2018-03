Milinkovic, l’agente: “Più forte di Pogba, Robben, Lampard. Come Zidane, da Pallone d’Oro”

MILINKOVIC KEZMAN – Le due occasioni da gol non sfruttate, poi il rigore sbagliato, nonostante una prestazione importante: non deve essere semplice per Sergej Milinkovic-Savic ripensare alla gara di ieri sera, persa poi ai calci di rigore contro il Milan. Parole al miele per il centrocampista serbo, però, arrivano dal suo procuratore, l’ex attaccante di PSV, Chelsea, Atletico Madrid e PSG Mateja Kezman, ai microfoni di ‘Mozzart Sports’.

LE PAROLE – “Quando Sergej è arrivato in Italia lo hanno paragonato a Pogba. Ora penso che Milinkovic-Savic abbia alcune qualità differenti e superiori rispetto a Pogba. In questi ultimi sei mesi ha fatto enormi progressi e può diventare il calciatore più completo del pianeta. Ha una fisicità sopra la media: non si trova da nessuna parte del mondo un calciatore con quella potenza e quella capacità muscolare con quell’altezza. È alto 1,92 ed ha un tocco morbido del pallone simile a quello dei brasiliani. Alle volte mi ricorda Zidane per le giocate che fa e certe cose dalla televisione non si possono vedere. Per me può diventare più forte di elementi come Robben e Lampard, con cui io ho giocato, se continua così, e potrà essere fra i candidati al Pallone d’Oro“.

G. G.