Milinkovic meraviglioso: è il centrocampista più giovane ad aver segnato almeno 9 gol

MILINKOVIC SASSUOLO LAZIO – Ha segnato una fantastica doppietta contro il Sassuolo: i suoi gol hanno permesso alla Lazio di tornare al terzo posto. Parliamo di Milinkovic-Savic, che con 9 gol è il centrocampista più giovane nei maggiori cinque campionati ad aver segnato così tanto. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, Sergej è il tiratore più preciso da fuori area insieme a Dybala, con ben 5 gol. Nonostante tutti lo vogliano, lui rimane concentrato sulla Lazio, come ha dichiarato ieri nel post partita. Dei suoi 9 gol, 7 sono arrivati in trasferta. Ieri ha messo a segno la sua quarta doppietta stagionale, la terza in campionato dopo Atalanta, Chievo e Sassuolo. Ieri, con 3 tiri nello specchio, ha segnato 2 reti. E Milinkovic non si ferma più…

J.C.