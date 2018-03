Momento no per Nani. Possibile ritorno in Spagna a giugno?

NANI LAZIO – Una sostituzione, quella contro lo Steaua Bucarest, che non è andata del tutto giù a Nani. Nessuna discussione o lite con Inzaghi, i due non si sono nemmeno parlati a fine gara; certo è che il portoghese non è contento, deluso per l’andamento della sua stagione alla Lazio che mette a serio rischio la convocazione in Nazionale. Nei fatti, nel 3-5-2, non c’è mai stato spazio per Luis, prelevato dal Valencia con la formula del prestito. E se il riscatto sembrava scontato, ora, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, spunta l’ipotesi di un possibile ritorno in Spagna.

A.M.