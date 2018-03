MONDIALI. L’Italia non ci sarà, il VAR sì?

MONDIALI VAR – Il Presidente della FIFA Gianni Infantino si è sempre detto favorevole all’introduzione del VAR, come dimostrato poi dall’utilizzo sperimentale della tecnologia in vari campionati del mondo, tra cui, da quest’anno, anche quello italiano. Domani sarà il giorno in cui verranno sciolte le riserve e, nel corso della 132esima riunione dell’IFAB, a Zurigo, si deciderà se l’occhio di falco ci sarà o non ci sarà al Mondiale di Russia. Si va verso il sì a vele spiegate, nonostante alcune posizioni contrarie, su tutte quella del Presidente della UEFA Aleksander Ceferin.

G. G.