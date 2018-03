Morte Astori. Il ‘Camp Nou’ ricorda il capitano viola con un commovente minuto di silenzio (FOTO)

MORTE ASTORI BARCELLONA CAMP NOU – La tragica morte di Davide Astori sta facendo il giro del mondo: a Barcellona, alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid, il ‘Camp Nou’ ha omaggiato l’ex capitano viola con un commovente minuto di silenzio. Tutto lo stadio ha partecipato silenziosamente all’ultimo saluto: in Spagna si piange anche il ricordo di Enrique Quini, ex giocatore scomparso in settimana.