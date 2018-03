Morte Astori. Il capitano Viola sarà ricordato a ‘Wembley’ in occasione di Inghilterra-Italia (FOTO)

MORTE ASTORI AMICHEVOLE INGHILTERRA ITALIA – L’improvvisa morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo intero: la federazione inglese ha voluto partecipare al cordoglio prendendo anche delle iniziative. Il 27 marzo, infatti, è in programma un’amichevole tra Inghilterra ed Italia e la federazione ha deciso di omaggiare Astori a ‘Wembley’ prima del fischio di inizio del match.

IL TWEET – Questo il ‘tweet’ in cui si comunica la notizia. Nel messaggio si legge: “tutti noi della ‘The FA’ siamo veramente rattristati dalla notizia della morte di Davide Astori. Le nostre condoglianze sono per la sua famiglia e tutti quelli che lo conoscevano. Prevediamo di rendere onore a Davide quando ospiteremo gli azzurri a Wembley a fine mese”.

All of us at The @FA are truly saddened by the news of Davide Astori’s death. Our condolences are with his family and all who knew him.

We plan to honour Davide when we host the @azzurri at @wembleystadium later this month. https://t.co/hpSJqFNNSg

— England (@England) March 4, 2018