Morte Astori, il cordoglio del calcio mondiale e non solo (FOTO)

ASTORI CORDOGLIO SERIE A – Il mondo del calcio e non solo è sotto choc per la prematura ed improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Dopo il cordoglio della Viola, anche Lazio, Genoa e Sampdoria hanno voluto unirsi per il ricordo del 31enne difensore bergamasco. Qualche illustre collega, senza parole, ha postato una sua foto sui social, come Paulo Dybala. Ma non solo giocatori e club di Serie A: dalla politica, con Matteo Renzi ex sindaco di Firenze, al giornalismo, con Riccardo Cucchi. Tutti in un coro di sgomento dopo questa inattesa, dolorosa notizia.

🙏🙏 #13 Un post condiviso da Alessandro Nesta (@nesta) in data: Mar 4, 2018 at 4:19 PST

Commovente il messaggio di Veronica Zimbaro, moglie di Marco Storari.

Con gli occhi gonfi di lacrime, il cuore straziato ti dico Grazie amico mio, per la tua umiltà, la tua bontà, i tuoi insegnamenti, per la nostra Amicizia. Mi mancherai e ti porterò sempre nel cuore. Veglia sulla tua famiglia, la tua compagna e la tua piccola principessa. Manchi❤ pic.twitter.com/EofBzUBmbg — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) March 4, 2018

Che notizia terribile, quanta tristezza… Tutto il mio affetto ai familiari e agli amici di Davide, alla Fiorentina e ai suoi tifosi, e a tutto il calcio italiano. Non ti dimenticheremo. RIP pic.twitter.com/wm9NTM6dGq — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 4, 2018

MALAGO’ – “Sono sconvolto. E’ una notizia che mi ha choccato. Quando questa mattina mi ha chiamato la Fiorentina per raccontarmi l’assurda tragedia che ha colpito Davide Astori, sono rimasto allibito e senza parole” ha detto Giovanni Malagò, Commissario Straordinario della Lega Serie A e presidente del Coni. “Sono stato assalito da mille pensieri, riflettuto a lungo sul dramma di un ragazzo che nel pieno della sua maturità sportiva ed agonistica scompare in una stanza d’albergo a poche ore da una partita di campionato. L’improvvisa scomparsa di Astori deve ancora una volta porre l’accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale. Oggi è un giorno triste per il nostro mondo. Alla famiglia di Astori, ai suoi cari e alla Fiorentina rivolgo i sentimenti più vivi di condoglianze da parte di tutto lo sport italiano”.

Non c’è modo di accettare una scomparsa così sconvolgente.

Davide per me è sempre stato un esempio di grande professionalità e serietà.

Un ragazzo straordinario.

Mi unisco al dolore di tutti i suoi cari. pic.twitter.com/tl9QrPSA4D — Eusebio Di Francesco (@MisterDiFra) March 4, 2018

Vorrei scrivere mille cose. Ma non ci riesco. Rimarrai sempre nel mio cuore. Ciao Dà ❤️ pic.twitter.com/RaMh0jB8iD — Alessandro Florenzi (@Florenzi) March 4, 2018

Momenti, parole, immagini e tanti ricordi: il momento è tremendo per chi ha avuto modo di conoscere Davide. Allenarlo è stato un privilegio, mancherà a tutti. Un abbraccio soprattutto alla famiglia. pic.twitter.com/neQ4pAp78D — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) March 4, 2018

Everybody at Chelsea Football Club is shocked and saddened at the sudden death of Fiorentina captain Davide Astori. Our thoughts are with his family, friends and team-mates at this time. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 4, 2018

Conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de Davide Astori. Un abrazo a su familia y a toda la @acffiorentina .

Descansa en paz, capitano.

Riposa in pace, capitano. pic.twitter.com/L3KQ0ymzbk — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 4, 2018

Incredulo, una tragedia sono senza parole, ti ho visto crescere e orgoglioso del percorso che stavi facendo. Mi stringo al dolore della famiglia RIP Davide pic.twitter.com/b6alvSRViV — Franco Baresi (@FBaresi) March 4, 2018

Incredibly sad news.

My thoughts are with the family, friends and all at @acffiorentina

Rest in peace Davide#Astori pic.twitter.com/UBXs2LJKlT — Edin Džeko (@EdDzeko) March 4, 2018

Sconvolto per la notizia della scomparsa di Davide Atzori, capitano della Fiorentina. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia…. — Hernan Crespo (@Crespo) March 4, 2018

La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori. — FIGC (@FIGC) March 4, 2018

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina. Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) March 4, 2018

La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali e nel calcio italiano, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori. pic.twitter.com/JMzPrfbrNW — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) March 4, 2018

Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide #Astori. — Francesco Totti (@Totti) March 4, 2018

L’#ASRoma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notizia, dirigenti, calciatori e tutti i dipendenti della società si stringono attorno al dolore della sua famiglia. pic.twitter.com/62gcg7es3o — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2018

Sé el sufrimiento, sé lo que se siente, sé el dolor porque lamentablemente lo he vivido en primera persona con el malogrado Antonio Puerta

Mucho ánimo a su familia, a sus amigos y compañeros, a la Fiorentina y a todo el fútbol italiano. DEP Davide Astori pic.twitter.com/8LbsVjFQ0i — Monchi (@leonsfdo) March 4, 2018

Everyone at Udinese is deeply shocked to learn of the sudden death of ACF Fiorentina captain Davide Astori. The thoughts of everybody at the club are with Astori's family, friends and team-mates. — Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 4, 2018

🖤 Il Nizza esprime le proprie condoglianze alla famiglia ed alla @acffiorentina per la scomparsa di Davide Astori. pic.twitter.com/m87bJYVopG — OGC Nice 🇮🇹 (@ogcnice_ita) March 4, 2018

Il cordoglio della Fc Bari 1908 per la scomparsa di Davide #Astori

➡️https://t.co/seQRzOdTxZ pic.twitter.com/xpRR7ssksy — FC Bari 1908 (@fcb1908) March 4, 2018

Rinviata la partita #ChievoSassuolo L’@ACChievoVerona comunica che, a seguito della tragica notizia della scomparsa del calciatore Davide #Astori, la @SerieA_TIM ha stabilito di rinviare a data da destinarsi la Giornata odierna di campionato. pic.twitter.com/QhQRjztnld — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) March 4, 2018

Una tragedia enorme: è scomparso il capitano della @acffiorentina Davide #Astori. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia. pic.twitter.com/KuT5Y3idPc — LND (@LegaDilettanti) March 4, 2018

A man who loved football and who grew up as footballer with us. #ACMilan are shocked by the passing of Davide #Astori. It is with great sadness that we offer our deepest condolences to his family and closed ones and to ACF Fiorentina — AC Milan (@acmilan) March 4, 2018

Our hearts are truly saddened by the sudden passing of Davide Astori. Our thoughts and prayers are with you, @acffiorentina and we are extending our sincerest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/rxctxDsk7R — Galatasaray EN (@Galatasaray) March 4, 2018

Il cordoglio del Presidente Percassi e di tutta la famiglia Atalanta per la scomparsa di Davide Astori. pic.twitter.com/nPoXme5893 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 4, 2018

Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 4, 2018

Il Genoa Cfc partecipa al lutto per l’improvvisa scomparsa del nazionale e capitano di @acffiorentina Davide #Astori. La partita #GenoaCagliari è stata rinviata a data da destinarsi. — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 4, 2018

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

🙏 La #SSLazio, attonita ed incredula, piange la tragica e prematura scomparsa di Davide #Astori Il Club si unisce al cordoglio della famiglia e della @acffiorentina pic.twitter.com/LM9Q3H8oQN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 4, 2018

Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 4, 2018

Tragedia. È morto il capitano della #Fiorentina #Astori. Incredibile… un bravissimo ragazzo e un professionista serio e affidabile. Sconforto… — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 4, 2018

