Morte Astori. Il cordoglio della Lazio e dei calciatori biancocelesti (FOTO)

LAZIO CORDOGLIO ASTORI – La Lazio e i suoi giocatori si stringono attorno alla famiglia di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina ha scosso tutti in seguito alla sua improvvisa scomparsa, tanto che la società biancoceleste in un comunicato ufficiale ha commentato: “La # SSLazio, attonita ed incredula, piange la tragica e prematura scomparsa di Davide # Astori”.

Ciao Davide! My thoughts are with you and your family! https://t.co/Lz1G9IrOdz

