Morte Astori. Il cordoglio della società e dei compagni di squadra della Fiorentina (FOTO)

Non so dare una spiegazione, non so dare un perché a tutto questo… Ho solo una certezza, resterai sempre nel cuore di tutte le persone che hai conosciuto e questo perché per la persona che sei stato non potrà che essere così! Grazie per tutto, sarai sempre il nostro capitano 💜 riposa in pace amico mio!

A post shared by Marco Benassi (@benassi15) on Mar 4, 2018 at 10:42am PST