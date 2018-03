Morte Astori, Dani Alves: “Non ne siamo perturbati più di tanto, tutti dobbiamo morire prima o poi”

DANI ALVES MORTE ASTORI – Faranno certamente discutere le dichiarazioni di Dani Alves, il brasiliano del PSG che in merito alla dolorosa e prematura scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, ha detto: “Non ne siamo stati perturbati più di tanto perché non lo conoscevamo molto. Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore.”

LE DICHIARAZIONI – Il terzino ha poi continuato: “Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire prima o poi perché siamo di passaggio. Magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi famigliari”. Parole, quelle dell’ex Juventus, che lasciano piuttosto interdetti.