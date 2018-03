Morte Astori, l’allarme di un medico: “Troppe partite, ecco cosa si rischia…”

PULCINI MEDICO ASTORI CALCIO – Ivo Pulcini, cardiologo e medico dello sport, componente del Consiglio dell’Ordine dei medici di Roma, torna sulla triste vicenda calcistica che ha sconvolto l’Italia e non solo. Il professionista, relativamente alla scomparsa prematura di Davide Astori, parla del pericolo della “sindrome da sovrallenamento”.

PAROLA AL DOTTORE – “Uno sforzo superiore, produce problemi neurocircolatori Può portare alla malattia. L’attività sportiva è una medicina: troppo può far male. Servirebbe ridurre le partite del campionato: il nostro organismo è come una macchina, ha bisogno di raffreddare il motore, di fare il cambio dell’olio, di manutenzione”, ha commentato come riporta Quotidiano.net.