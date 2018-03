Morte Astori. Lieve malore per Lopez, allenatore del Cagliari

MORTE ASTORI LOPEZ MALORE – La notizia dell’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, in particolare chi aveva condiviso con il ragazzo momenti importanti della propria vita. Tra questi il tecnico del Cagliari Diego Lopez, suo ex compagno di squadra ed allenatore: come riporta l’ ‘Ansa’, nel momento del tragico annuncio l’allenatore sarebbe stato colto da un lieve malore.

NOTIZIA – I giocatori di Genoa e Cagliari sono stati i primi a ricevere la notizia visto che a ‘Marassi’ era previsto l’anticipo delle 12:30, poi ovviamente annullato. ll presidente del Cagliari Giulini ha voluto salutare i media presenti ma non se l’è sentita di rilasciare dichiarazioni scuotendo la testa con aria distrutta.