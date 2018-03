Morte Astori. Lotito si unisce al cordoglio: “Spero che la morte sia dettata da fattori non ponderabili”

MORTE ASTORI LOTITO – Il Presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto per commentare la tragica scomparsa di Davide Astori, capitano 31enne della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.

MORTE DI ASTORI – “Sulla morte improvvisa di Astori mi auguro che sia dettata da una situazione non ponderabile. Gli atleti sono sottoposti a tutta una serie di controlli, probabilmente non era prevedibile. Ci sono anche cose fulminanti e sulle quali è impossibile capire la causa: è chiaro che la modalità di morte fa riflettere su tante situazioni e soprattutto bisogna prevenire quanto più possibile certi fenomeni, attraverso maggiori controlli. Ripeto, sono fattori legati a fenomeni non preventivati”.

BLOCCO SERIE A – “E’ una scelta fatta dal presidente del Coni, che svolge anche il ruolo di commissario Figc. Ha scelto lui autonomamente, io non commento le scelte degli altri”.

LE CONDOGLIANZE – “E’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un capitano, che lascia la famiglia. Ci siamo uniti al cordoglio della Fiorentina perché, al di là delle partite e dell’essere avversari in campo, al di fuori siamo una grande famiglia dove deve essere sempre rispettato il valore dell’individuo e dell’essere umano”.