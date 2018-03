Morte Astori. Non solo Lopez: anche Sanchez colpito da malore all’annuncio della tragica notizia

MORTE ASTORI SANCHEZ – Non solo Lopez: dopo l’allenatore del Cagliari anche Carlos Sanchez, centrocampista colombiano attualmente all’Espanyol, è crollato a terra nel momento in cui è venuto a conoscenza della tragica notizia della prematura scomparsa di Davide Astori. I due erano stati compagni di squadra alla Fiorentina sino allo scorso anno: Sanchez si stava riscaldando a pochi minuti dal fischio d’inizio di Levante-Espanyol quando ha avuto il mancamento. Il colombiano è stato sorretto da alcuni giocatori ed è rientrato negli spogliatoi in lacrime. Poco dopo le parole di Victor Sanchez, suo compagno di squadra, hanno tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: “Sta bene, ma per lui è stata una notizia terribile”.