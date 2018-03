Morte Astori, rinviata tutta la 27esima giornata. Sospese anche le attività del settore giovanile

MORTE ASTORI SERIE A CAMPIONATO – Tragedia nel mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale, Davide Astori, è morto nella sua stanza d’albergo a Udine per un malore nel sonno. Il difensore aveva 31 anni e si trovava ad Udine per disputare oggi il match contro i bianconeri.

ORE 9.30 – “Tutte le attività sportive delle squadre del settore giovanile @ ACF_YouthSector e della @ ACF_Womens sono sospese in segno di lutto per la scomparsa di David Astori”. Lo fa sapere la società viola tramite un comunicato.

5/03

Tutte le attività sportive delle squadre del settore giovanile @ACF_YouthSector e della @ACF_Womens sono sospese in segno di lutto per la scomparsa di Davide #Astori. pic.twitter.com/GrXP7yimDs — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 5, 2018

ORE 21:00 – Continua la vicinanza dei tifosi della Fiorentina al proprio capitano tragicamente scomparso: sciarpe e messaggi coprono le mura dello stadio ‘Artemio Franchi’. La società viola pubblica una foto che testimonia la commovente situazione sul proprio profilo ‘Twitter’.

Tifosi, amici e tanti ragazzi lasciano davanti al Franchi sciarpe, foto e accendono candele in ricordo di #Astori pic.twitter.com/2nD1u4kFSr — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

ORE 19:00 – La fidanzata di Astori, Francesca Fioretti, ha raggiunto l’ospedale dove è riposta la salma dell’ex capitano viola. Visibilmente scossa e in lacrime, la ragazza è ora all’interno della struttura in compagnia del fratello di Davide e dei suoi genitori. Diego Della Valle e Antognoni hanno invece lasciato l’ospedale, lasciando la famiglia in intimità.

ORE 18:30 – La Procura di Udine ha ufficialmente aperto un’inchiesta contro ignoti per indagare sulla morte del calciatore Davide Astori.

ORE 18:00 – Il sindaco di Firenze annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Davide Astori: nel comunicato ufficiale apparso sul sito del comune si legge quanto segue: “certo di interpretare questo sentimento genuino e profondo, il sindaco proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Davide Astori, esempio di uomo, prima ancora che di calciatore”.

ORE 17:30 – Diego Della Valle ha appena raggiunto l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove già erano presenti Antognoni e i genitori di Astori. A breve si attende l’arrivo della compagna.

ORE 16:30 – Il pullman della Fiorentina raggiunge lo stadio ‘Artemio Franchi’ di ritorno da Udine: sono quasi 2000 i tifosi pronti a riceverli all’ingresso dell’impianto. Tanti applausi e commozione anche tra i giocatori ed ex compagni del povero Davide: l’allenatore viola Stefano Pioli non nasconde le lacrime.

ORE 16:15 – Minuto di raccoglimento commovente al ‘Camp Nou’ prima del fischio d’inizio di Barcellona-Atletico Madrid: tutto lo stadio ha voluto ricordare la scomparsa prematura ed improvvisa di Davide Astori.

ORE 16:00 – Presso l’ospedale di Santa Maria della Misericordia sono arrivati i genitori di Astori da Bergamo e Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina. Prevista per oggi un’ispezione cadaverica sul corpo di Davide.

ORE 15:50 – L’autopsia sul corpo del giocatore è prevista per la giornata di domani: la salma è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

ORE 15.30 – I famigliari di Davide Astori hanno raggiunto il capoluogo friulano e si stanno recando all’obitorio dove è stata portata la salma dell’ex capitano della Fiorentina.

ORE 15.00 – Il Presidente della Figc Giovanni Malagò ha preso parola in conferenza stampa.

ORE 14.55 – Inizia la conferenza stampa di Malagò. Il presidente della Figc ha iniziato la conferenza rispettando un minuto di silenzio.

ORE 14.40 – Prima del match tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma alle ore 16.15 e valevole per il campionato spagnolo, ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare l’ex difensore della Fiorentina.

Il Barcellona esprime tutto il suo cordoglio per la perdita inaspettata del vostro capitano, Davide Astori.

Siamo vicini alla Fiorentina, agli amici e a tutta la famiglia di Davide.

Che tu possa riposare in pace.

https://t.co/MG9h0JsfdI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2018

ORE 14.30 – Anche Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato alcune parole sulla morte di Davide Astori: “E’ la prima volta che ci si ferma per rispetto della morte. Dispiace tanto, le parole ovviamente non sono molte, sicuramente tutti in questo momento sentono un grande sentimento di vicinanza a prescindere dalla squadra in cui si gioca”, ha commentato ‘Radio Uno’.

ORE 14.00 – “Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, d’intesa con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Davide tra oggi e domani su tutti i campi di calcio dove sono in programma le gare delle rispettive giornate di campionato. La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori”.

ORE 13.11 – Il commissario della Lega Calcio e presidente del Coni, Malagò, ha convocato una conferenza stampa straordinaria dopo la tragica morte di Astori, che si terrà ella sala Giunta del Coni alle 14.45.

ORE 13.10 – Arriva anche la decisione del rinvio delle partite della 29^ giornata di Serie B: erano in programma oggi Avellino-Bari e Carpi-Venezia. Domani, invece, Foggia-Empoli. Da sottolineare la volontà dei giocatori di non scendere in campo appena appresa la notizia.

ORE 12.50 – Rinviata l’intera giornata di Serie A a seguito della morte del giocatore della Fiorentina Davide Astori.

ORE 12.45 – Secondo quanto riporta Sky Sport, Tommasi avrebbe chiesto a Malagò e Fabbricini di rinviare tutta la giornata di Serie A.

#UltimOra #SerieATIM Tommasi ha chiesto a Malagò e Fabbricini di rinviare tutta la giornata di #SerieA #SkySport — Sky Sport (@SkySport) March 4, 2018

ORE 12.30 – Come previsto, anche Genoa-Cagliari è stata rinviata con data da destinarsi a seguito dell’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina, Astori.

Il Genoa Cfc partecipa al lutto per l’improvvisa scomparsa del nazionale e capitano di @acffiorentina Davide #Astori. La partita #GenoaCagliari è stata rinviata a data da destinarsi. — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 4, 2018

ORE 12.10 – La partita Udinese-Fiorentina è stata annullata dopo la notizia del decesso del difensore viola. Si attendono risvolti da Genova, dove i giocatori del Cagliari, ex squadra di San Giovanni Bianco, non sembrano voler disputare il match.

A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l’ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi. A breve ulteriori comunicazioni. pic.twitter.com/wAeHHSljzE — Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 4, 2018

