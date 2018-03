“A morte le guardie”: oltraggio sulla lapide a ricordo di Aldo Moro e della scorta

ALDO MORO OLTRAGGIO VIA FANI – Ignobile atto in via Fani, luogo nel quale il 16 marzo del 1978 venne rapito il politico Dc Aldo Moro – che sarebbe stato ucciso di lì a poco – e persero la vita quattro uomini della scorta. Quest’oggi, secondo quanto fa sapere Repubblica, è apparsa una scritta in vernice nera che recita “A morte le guardie“, con a lato disegnate una svastica e una runa. L’infamante scritta è stata disegnata sul basamento di cemento della lapide commemorativa.