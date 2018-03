Motta: “Roma terza, Lazio quarta”

LAZIO ROMA MOTTA – L’ex terzino di Udinese, Roma e Juventus Marco Motta dice la sua sull’avvincente lotta per il quarto posto in atto in Serie A, che darà diritto alla Champions League 2018-2019. Ai microfoni di ‘RMC Sport’, l’attuale calciatore dell’Almeria, afferma: “È una fase cruciale per capire chi andrà in Champions. Vedo la Roma davanti sia alla Lazio che all’Inter, che è leggermente in difficoltà: la squadra di Di Francesco arriverà al terzo posto. I biancocelesti sono la sorpresa di questo campionato, secondo me possono arrivare quarti davanti ai nerazzurri”.