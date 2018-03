Mourinho abbraccia un giornalista nel post-partita: il motivo riguarda Pogba (VIDEO)

MOURINHO POGBA – Nel post partita di Siviglia–Manchester United, Mourinho si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista. L’allenatore ha abbracciato un inviato di “BT SPORT” che gli aveva fatto una domanda. Il motivo di questo gesto d’affetto è… Pogba!

MOURINHO ABBRACCIA GIORNALISTA – Il rapporto tra Mourinho e Pogba non è dei migliori, soprattutto quando il centrocampista non gioca come dovrebbe fare, come in questi ultimi mesi. Nella sfida di Champions League contro il Siviglia, Mourinho ha deciso di tenere in panchina Pogba e di far giocare McTominay. Il centrocampista francese è poi entrato al 17′ del primo tempo al posto di Herrera che aveva problemi fisici.

Al termine della gara in conferenza stampa tutti i giornalisti hanno fatto domande a Mou sull’esclusione dall’inizio di Pogba. Al termine della conferenza poi un giornalista della “BT SPORT” ha chiesto a Mourinho cosa ne pensasse della prestazione del centrocampista classe ’96 McTominay. La reazione dell’allenatore è stata spiazzante: Mourinho ha chiesto al giornalista “Ti posso abbracciare? Grazie! Sei l’unico che non mi ha chiesto di Pogba, in conferenza hanno parlato solo di lui”. Il tutto è finito con un tenero abbraccio tra il portoghese e l’inviato. Al termine dell’abbraccio Mourinho ha risposto anche sulla prestazione di McTominay, dicendo che ha fatto un’ottima gara.

"Scott McTominay played very well…"

"Can I hug you?! Thank you, thank you!"

"No more Pogba questions!" 😂@DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match 🤗 pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 21, 2018