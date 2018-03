Murgia, una partita per passare il turno e convincere Inzaghi

MURGIA LAZIO – Ha regalato ai suoi tifosi un trofeo che la Lazio voleva fortemente, la Supercoppa: parliamo di Alessandro Murgia, centrocampista 21enne cresciuto nelle giovanili biancocelesti. Lo scorso 13 agosto in pieno recupero Murgia ha segnato un gol pesantissimo che ha permesso alla sua Lazio di alzare un trofeo a cui la squadra di Inzaghi teneva particolarmente. In campionato Alessandro ha giocato solo 3 partite da titolare, ma in Europa la situazione è diversa. Nella prima partita del girone di Europa League contro il Vitesse, Murgia ha segnato, permettendo alla Lazio di vincere 3-2 e portare a casa una vittoria importantissima. Anche giovedì contro la Steaua, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il giovane romano dovrebbe giocare titolare.

MURGIA EUROPA LEAGUE – Murgia ha già giocato nella partita d’andata di Bucarest, facendo abbastanza bene. La Lazio però non è riuscita a segnare e a vincere: domani sera servirà una prestazione ancora più convincente per permettere alla squadra di passare il turno ma soprattutto per convincere Inzaghi. Nelle prossime partite ci sarà bisogno di tutti, come ha specificato più volte il mister, e Alessandro è un’arma preziosa per la Lazio.

J.C.