Nani cerca conferme, la Lazio lo sconto

CALCIOMERCATO LAZIO NANI – Sulla carta, Luis Nani è il calciatore più esperto e più vincente presente nella rosa della Lazio. Acquistato con l’idea di inserire esperienza internazionale all’interno di un gruppo impegnato su tre fronti, il fantasista portoghese ha, sin qui, tradito le attese. Troppo poche le presenze globali, ancor meno quelle positive, riconducibili al mero trittico Benevento, Chievo ed Udinese. Nani, in terra rumena, è uscito sconsolato al momento della sostituzione e c’è già chi rumoreggia. La verità, secondo ‘Il Messaggero’, racconta un umore a terra ed un riscatto in forte rischio, salvo uno sconto importante sugli otto milioni pattuiti, nonostante il suo agente, Pastorello, sia in costante pressing sulla Lazio.

G. G.