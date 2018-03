Nani spera in una maglia da titolare ed è pronto al rush finale per convincere la Lazio

NANI LAZIO – Spera in una maglia da titolare Nani contro la Dinamo Kiev. Il portoghese non parte titolare dalla sfida d’andata contro la Steaua, sempre in Europa League. Domani secondo il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe giocare Felipe Anderson, mentre Immobile, diffidato in Europa, potrebbe riposare per tornare contro il Cagliari. Così Nani è in ballo con Caicedo. Se Inzaghi dovesse optare per la coppia Anderson-Nani, sarebbe la seconda volta dopo il match con l’Udinese vinto 3-0 dalla Lazio.

NANI RISCATTO – Il tempo scorre e Nani non ha ancora convinto la società biancoceleste a riscattarlo. Il portoghese non ha giocato molto e ha avuto anche alcuni guai fisici che hanno fatto sì che giocasse solamente 496 minuti con la maglia della Lazio, sfornando 2 assist e facendo 3 gol in campionato. A metà giugno la società dovrà decidere se riscattarlo o meno. In caso affermativo la Lazio dovrebbe versare 10 milioni nelle casse del Valencia, ma non è esclusa l’ipotesi che i biancocelesti provino a rinegoziare il prezzo. In questi ultimi 2 mesi Nani proverà a dare il tutto per tutto per convincere la Lazio a riscattarlo e anche per andare al Mondiale.

J.C.